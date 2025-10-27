Зангезурский коридор позволит укрепить логистическое сотрудничество в тюркском регионе - Кубанычбек Омуралиев

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор позволит укрепить логистическое сотрудничество в тюркском регионе.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

К. Омуралиев считает, что реализация Зангезурского коридора способна стать переломным моментом для региональной связности.

"Создавая 43-километровую транзитную связь между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, этот маршрут обеспечит прямое сухопутное соединение через Южный Кавказ, связывая Центральную Азию с Турцией и далее — с европейскими и мировыми рынками", - сказал он.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что помимо экономического и логистического эффекта, TRIPP имеет глубокое геополитическое значение.

"Он символизирует открытие новой главы на Южном Кавказе после подписания Совместной декларации и парафирования текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в августе 2025 года — исторический шаг к прочному миру, стабильности и процветанию в регионе. После введения в эксплуатацию коридор станет важным дополнением к инициативе Среднего коридора, продвигаемой ОТГ. Это позволит повысить эффективность торговли, сократить транзитное время и укрепить логистическое сотрудничество в тюркском регионе", - пояснил он.