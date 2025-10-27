Средний коридор является краеугольным камнем региональной интеграции – генсек ОТГ

БАКУ /Trend/ - Средний коридор является краеугольным камнем региональной интеграции и экономического сотрудничества.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

К. Омуралиев отметил, что в рамках "Видения Тюркского мира - 2040" развитие Среднего коридора определяется как стратегический приоритет — кратчайший и безопасный маршрут, соединяющий Восток и Запад, и ключевой фактор интеграции тюркских стран в глобальные логистические сети.

"В этом контексте Средний коридор является краеугольным камнем региональной интеграции и экономического сотрудничества. Он сокращает транзитные расстояния на 2 000 километров по сравнению с Северным коридором и позволяет доставлять товары из Китая в Европу всего за 15 дней — в три раза быстрее, чем морским транспортом. Полное раскрытие потенциала этого маршрута требует тесной координации между тюркскими государствами. Через совместные инфраструктурные проекты, такие как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, ключевой элемент коридора, государства-члены значительно повышают эффективность транзита и расширяют пропускную способность до 15 миллионов тонн в год. Не менее важным для успеха Среднего коридора является модернизация таможенных и логистических процессов", - сказал он.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что Азербайджан и другие государства-члены успешно внедряют такие системы, как ePermit (электронные разрешения на транспортировку), eCMR (электронные товарно-транспортные накладные) и eTIR (электронная система таможенного транзита), что делает международные перевозки быстрее, проще и прозрачнее.

"Подписание региональной дорожной карты по полной реализации eTIR на встрече глав таможенных служб ОТГ в Баку в январе 2025 года стало важной вехой в этом процессе, открывая путь к более эффективным и безопасным торговым потокам в регионе. В сочетании с соглашениями Самаркандского саммита 2022 года об упрощённых таможенных коридорах и международных грузоперевозках эти усилия укрепляют Средний коридор, делая тюркские государства примером региональной связности, эффективности и устойчивости", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.