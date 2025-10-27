Назван объем дополнительных средств на строительство железной дороги Чабахар-Захедан

БАКУ /Trend/ - К концу текущего иранского года (20 марта 2026 года) ожидается выделить не менее 60 триллионов риалов (около 107 миллионов долларов США) на строительство железной дороги Чабахар-Захедан в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга заместитель исполнительного директора Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Аббас Хатиби.

По его словам, с выделением этих средств ожидается дальнейшее ускорение процесса строительства железнодорожной линии Чабахар-Захедан.

Хатиби сообщил, что с начала текущего года (21 марта 2024 года) на строительство железнодорожной линии Чабахар-Захедан выделено 100 триллионов риалов (около 178 миллионов долларов США).

"В настоящее время 84% работ по строительству железной дороги Чабахар-Захедан завершено. Строительство этой железной дороги планируется завершить к концу года", - сказал он.

Представитель компании отметил, что за последний месяц на этой железнодорожной линии было уложено 50 км рельсов.

"Железнодорожная линия Чабахар-Захедан протяженностью 634 км соединит порт Чабахар с железнодорожной сетью, являясь важным инфраструктурным объектом на востоке Ирана, и будет играть основополагающую роль в сфере грузоперевозок и транспорта, а также в экономическом развитии провинции Систан и Белуджистан", - сказал он.

Добавим, что общая протяженность железной дороги Чабахар-Захедан составляет около 634 километров, строительство железной дороги началось в 2010 году. Оно было ускорено в 2014 году со сменой компании-подрядчика.