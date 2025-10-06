Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Euronews опубликовал видеосюжет о I Азербайджанском международном инвестиционном форуме

Бизнес Материалы 6 октября 2025 20:19 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Телеканал Euronews опубликовал видеосюжет о прошедшем в Баку под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, организованном министерством экономики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как сообщает Trend, в видеосюжете подчеркивается, что Азербайджан, обладающий богатыми природными ресурсами, энергетическими и финансовыми ресурсами, благоприятным инвестиционным климатом, придает особое значение развитию технологий и принес мир, прогресс и процветание региону, который долгое время был нестабильным.

Сообщается, что форум в очередной раз продемонстрировал приверженность Азербайджана диверсификации экономики. В видеоролике отмечается важность достигнутых в рамках форума договоренностей.

Представляем вниманию видеосюжет.

