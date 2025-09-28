Обнародован объем ненефтяного экспорта Ирана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 августа 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Узбекистан увеличился на 57,4% в стоимостном выражении и на 76,4% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно данным, за отчетный период Иран экспортировал в Узбекистан около 399 тыс. тонн ненефтяной продукции на сумму 236 млн долларов США. В прошлом году этот показатель составил 226 тыс. тонн на сумму 150 млн долларов.

Основу экспорта составили молоко и молочные продукты, нефтехимическая продукция, различные виды труб, стеклянная тара, сельскохозяйственное оборудование и другие товары.

Общий товарооборот между Ираном и Узбекистаном за первые пять месяцев достиг 424 тыс. тонн на сумму около 274 млн долларов, что на 50,3% больше в стоимостном выражении и на 77,2% больше в весовом по сравнению с прошлым годом.

В целом ненефтяной экспорт Ирана за пять месяцев составил 61,3 млн тонн на сумму 20,9 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6% в стоимостном выражении, но вырос на 0,7% в весовом.