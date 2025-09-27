Между Арменией и Турцией установился беспрецедентный позитивный диалог - Пашинян

БАКУ /Trend/ - С удовлетворением хочу отметить, что за последние годы между Арменией и Турцией установился беспрецедентный позитивный диалог.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом являются регулярными и проходят на постоянно возрастающем уровне.

"Я высоко ценю это достижение и уверен, что оно принесет позитивные результаты в ближайшем будущем, такие как установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией и полное открытие межгосударственных границ", - добавил Пашинян. Он заявил, что открытие границ между двумя странами окажет положительное влияние на проект TRIPP.