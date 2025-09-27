Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 27 сентября 2025 18:44 (UTC +04:00)
США продолжат усилия по укреплению постоянного мира на Южном Кавказе - посольство

БАКУ /Trend/ - США продолжат свои усилия по укреплению постоянного мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети Х по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"В День памяти в Азербайджане мы вспоминаем азербайджанцев, погибших в ходе конфликта, продолжавшегося десятилетиями. 8 августа в Вашингтоне мы стали свидетелями начала новой эры для Южного Кавказа, и Соединённые Штаты продолжат свои усилия по укреплению прочного мира в этом регионе. Посольство Соединенных Штатов Америки выражает глубочайшие соболезнования азербайджанцам, потерявшим своих близких и семьи", - отмечается в публикации.

