Политика Материалы 27 сентября 2025 22:10 (UTC +04:00)
С удовлетворением заявляю, что между Арменией и Азербайджаном установился мир - Пашинян
Фото: Официальный сайт премьер-министра Армении

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - С удовлетворением заявляю всему международному сообществу, что между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой установился мир.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что решающую роль в мирном процессе сыграл Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Его самоотверженность, последовательность и принципиальность сделали возможным то, что казалось невозможным. Поэтому мы совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приняли решение о выдвижении кандидатуры Президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Ведь мы на своем примере убедились, что Президент Трамп по-настоящему предан этой идее», - добавил Пашинян.

