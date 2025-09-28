Хроника 44-дневной Отечественной войны: 28 сентября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны за 28 сентября 2020 года:
- В Азербайджане вступило в силу военное положение;
- Уничтожено еще несколько единиц военной техники ВС Армении;
- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о потерях в армянской армии;
- Подразделения азербайджанской армии уничтожили технику армянской армии;
- Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения еще 2 танков ВС Армении;
- Министерство обороны Азербайджана в последний раз предупредило армянскую сторону;
- Важные высоты вокруг села Талыш очищены от оккупантов;
- Президент Франции позвонил Президенту Ильхаму Алиеву;
- Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о гражданских лицах, пострадавших от действий армянских ВС;
- В Азербайджане объявлена частичная мобилизация;
- Пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что армия Армении понесла серьезные потери;
- Здание Тертерского суда подверглось артобстрелу;
- Уничтожены еще два танка армянских ВС;
- В результате агрессии армянских ВС погибли два азербайджанских школьника;
- Армения сообщила об очередных потерях в рядах своей армии;
- Нанесены удары по артиллерийским подразделениям армянских ВС на Агдеринском направлении;
- Уничтожено еще несколько единиц боевой техники армянских ВС;
- МВД Азербайджана распространило информацию в связи с комендантским часом;
- Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о гибели в Тертере в результате армянской военной агрессии 2 братьев и ранении еще 2 человек;
- Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в формате видеоконференции.
