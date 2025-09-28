Хроника 44-дневной Отечественной войны: 28 сентября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны за 28 сентября 2020 года:

- В Азербайджане вступило в силу военное положение;

- Уничтожено еще несколько единиц военной техники ВС Армении;

- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о потерях в армянской армии;

- Подразделения азербайджанской армии уничтожили технику армянской армии;

- Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения еще 2 танков ВС Армении;

- Министерство обороны Азербайджана в последний раз предупредило армянскую сторону;

- Важные высоты вокруг села Талыш очищены от оккупантов;

- Президент Франции позвонил Президенту Ильхаму Алиеву;

- Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о гражданских лицах, пострадавших от действий армянских ВС;

- В Азербайджане объявлена частичная мобилизация;

- Пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что армия Армении понесла серьезные потери;

- Здание Тертерского суда подверглось артобстрелу;

- Уничтожены еще два танка армянских ВС;

- В результате агрессии армянских ВС погибли два азербайджанских школьника;

- Армения сообщила об очередных потерях в рядах своей армии;

- Нанесены удары по артиллерийским подразделениям армянских ВС на Агдеринском направлении;

- Уничтожено еще несколько единиц боевой техники армянских ВС;

- МВД Азербайджана распространило информацию в связи с комендантским часом;

- Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о гибели в Тертере в результате армянской военной агрессии 2 братьев и ранении еще 2 человек;

- Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в формате видеоконференции.

