Азербайджанские дзюдоисты завоевали медали на Открытом европейском турнире (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2025 23:49 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В столице Чехии Праге стартовал Открытый европейский турнир по дзюдо.

Как передает Trend, в первый день соревнований на пьедестал почёта поднялись четыре азербайджанских дзюдоиста.

В весовой категории до 66 кг азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов завоевал золотую медаль, а Назир Талыбов – серебряную медаль. Представители сборной Азербайджана в весовой категории до 60 кг Гусейн Аллахъяров и Мурад Мурадлы заняли третье место и были удостоены бронзовых медалей.

Сборная Азербайджана завершила день с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями и занимает второе место в общекомандном зачете, и первое место в соревновании среди мужчин.

Отметим, что в турнире принимают участие 405 спортсменов из 35 стран.

