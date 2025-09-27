Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку обновляется автобусный парк на одном из маршрутов

Общество Материалы 27 сентября 2025 20:04 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Обновляются автобусы, курсирующие по маршруту 104, который соединяет столичные поселки Сураханы, Сураханы и Ени Гюнешли города Баку со станцией метро «Ази Асланов».

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, 20 автобусов King Long, которые будут введены в эксплуатацию с 28 сентября, оснащены современной, экологически чистой технологией сжатого природного газа (СПГ).

"С введением новых автобусов интервал движения по этому маршруту составит 6 минут. Оплата проезда в автобусах безналичная.

В целях предоставления качественного обслуживания пассажиров в системе общественного транспорта поэтапно продолжается обновление автобусного парка на маршрутах", - говорится в сообщении.

