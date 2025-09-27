Увеличился объем инвестиций между Грузией и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Грузии в экономику Азербайджана составил 69,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 41,5 миллиона долларов США или в 2,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Грузии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 2,1%.

Азербайджан, в свою очередь, за первые 6 месяцев текущего года инвестировал в экономику Грузии 77,1 миллиона долларов США, что на 12,2 миллиона долларов США или на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Грузию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 5,7 %. Таким образом, Грузия заняла 5-е место среди стран, в которые Азербайджан вкладывает больше всего инвестиций.

За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Грузии в Азербайджан составил 27,6 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 64,9 миллиона долларов США.

За первое полугодие текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3,222 миллиарда долларов США. Это на 244,3 миллиона долларов США или 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.