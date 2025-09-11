Американская стратегия в Центральной Азии. Почему Вашингтон делает ставку на Узбекистан?

БАКУ /Trend/ – Интерес США к Центральной Азии заметно усилился. Вашингтон активнее использует формат «С5+1» для укрепления диалога с пятью странами региона. Для Америки Центральная Азия - это не только быстро развивающийся рынок с большими ресурсами, но и важный стратегический узел, от которого зависят безопасность региона и новые транзитные маршруты между Востоком и Западом.

В этом контексте Узбекистан занимает особое место. Страна стала крупнейшим получателем американской помощи в регионе благодаря своему выгодному расположению в центре Центральной Азии и соседству с нестабильным Афганистаном. Для Вашингтона Ташкент - ключевой партнер по вопросам безопасности, инфраструктуры, энергетики и торговли. США рассматривают Узбекистан как «стабилизатор» региона и важную опору своей долгосрочной стратегии.

Недавний телефонный разговор Президента Шавката Мирзиёева с Президентом США Дональдом Трампом подтвердил этот курс. Американский лидер высоко оценил реформы в Узбекистане, подчеркнув их необратимость и направленность на модернизацию экономики. В ответ Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за усилия Вашингтона по обеспечению региональной и глобальной стабильности и подтвердил готовность к углублению стратегического партнёрства.

Экономическое сотрудничество остается главным двигателем двусторонних отношений. По итогам 2024 года товарооборот вырос на 15% и достиг 881,7 миллиона долларов, прямые инвестиции из США составили 612,6 миллиона долларов. В стране уже работают более 300 предприятий с американским капиталом, включая 167 компаний со 100% участием США. Несмотря на снижение объемов торговли в первой половине 2025 года, США остаются одним из ключевых партнеров Узбекистана.

Особое значение имеют крупные инвестиционные проекты. Air Products вложила более 1 миллиард долларов в производство промышленных газов и синтетического топлива, а новые инвестиции компании могут превысить 10 миллиардов долларов. Параллельно обсуждаются перспективы сотрудничества в водородной энергетике, декарбонизации и пищевой промышленности. Эти проекты задают направление модернизации промышленности Узбекистана и её участие в мировых производственных цепочках.

General Motors остается флагманом автомобильной отрасли, обеспечивая производство и экспорт техники. Honeywell внедряет цифровые технологии в промышленность и энергетику. Фармацевтические компании, включая Pfizer, развивают совместные проекты по выпуску современных лекарств и вакцин.

Необычной, но стратегически важной новостью стало намерение Узбекистана начать закупки американского хлопка. На первый взгляд это может показаться странным, ведь страна традиционно была крупным экспортером. Однако импорт высококачественного сырья позволит узбекскому текстилю укрепить позиции на премиальных мировых рынках, повысить технологичность производства и привлечь новые заказы. В выигрыше окажутся и местные производители, и государство, увеличившее экспортный потенциал отрасли.

Вашингтон также поддерживает институциональные реформы. С помощью американских экспертов, финансируемых Минфином США, Узбекистан модернизирует финансовый сектор и рынок капитала, повышая прозрачность и привлекательность для инвесторов. В результате в Министерстве инвестиций и внешней торговли был открыт специальный офис для поддержки американских инвестиций.

«За последние годы Узбекистан сделал большой шаг, переходя от централизованной экономики к рыночной. Были приняты законы, защищающие инвестиции, включая гарантии для иностранных инвесторов. Стратегии 2017 года, “Новый Узбекистан” 2022 года и “Узбекистан-2030” - яркие примеры этого. Поздравляем Президента Шавката Мирзиёева и его команду за создание надежной инвестиционной среды через реформы», - отметила председатель Американо-узбекской торговой палаты (AUCC) Кэролин Лэмм во время Узбекско-американского бизнес-форума в Ташкенте.

Не менее важно и политическое направление. США активно помогают Узбекистану в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. Для Ташкента это стратегический шаг, который позволит закрепиться на мировых рынках и привлечь больше инвестиций. Американские эксперты также поддерживают реформы в финансовом секторе, повышая прозрачность и эффективность госуправления. Все это укрепляет доверие инвесторов и ускоряет экономическую интеграцию.

Однако есть и вызовы. Главный риск - нестабильность в Афганистане, которая может повлиять на безопасность и торговые маршруты. Кроме того, глобальная конкуренция за влияние в Центральной Азии усиливается: активны Китай, Россия и ЕС. В таких условиях Ташкенту предстоит балансировать между разными центрами силы, извлекая максимальную выгоду. Для США сотрудничество с Узбекистаном - это не только инвестиции и торговля, но и часть стратегии по укреплению позиций в регионе.

Сегодня можно уверенно сказать, что узбекско-американское сотрудничество выходит на системный уровень. Оно охватывает экономику, безопасность и политическую сферу, формируя долгосрочную основу стратегического партнерства. Для Узбекистана это шанс ускорить реформы, модернизировать инфраструктуру и укрепить позиции как ключевого логистического и промышленного центра Центральной Азии. Для США Ташкент становится не только надежным партнером в обеспечении стабильности региона, но и выгодным экономическим союзником, открывающим новые возможности для инвестиций и торговли.