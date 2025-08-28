Обнародованы сборы страховых компаний в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - За январь-июль 2025 года страховые компании Азербайджана собрали по обязательным видам страхования 221,357 млн манатов.

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана, передает Trend.

Показатель увеличился на 11,9 млн манатов или 5,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выплат по обязательным видам страхования за отчётный период составил 80,595 млн манатов, что на 12,2 процентов больше, чем годом ранее.

В целом за первые семь месяцев текущего года страховыми компаниями было собрано 937,658 млн манатов премий — на 12,5 процентов больше, чем за январь-июль 2024 года. Страховые выплаты выросли на 20,7 процентов и достигли 529,307 млн манатов.