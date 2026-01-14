Добыча природного газа в Азербайджане увеличилась

БАКУ/Trend/ - В 2025 году в Азербайджане было добыто 51,5 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, это на 1,2 миллиарда кубометров или 2,4% больше, чем в 2024 году.

На долю "Азери-Чыраг-Гюнешли" пришлось 14,1 миллиарда кубометров, на "Шахдениз" - 27,9 миллиарда кубометров, на "Абшерон" - 1,6 миллиарда кубометров, а на SOCAR - 7,9 миллиарда кубометров.

По сравнению с 2024 годом, в прошлом году добыча на "Азери-Чираг-Гюнешли" увеличилась на 0,8 миллиарда кубометров (6%), на "Шахдениз" - на 0,1 миллиарда кубометров (0,4%), а на "Абшерон" - на 0,1 миллиарда кубометров (6,7%).

В течение отчетного года доля SOCAR в добыче газа увеличилась на 0,2 миллиарда кубометров, или на 2,6%, по сравнению с 2024 годом.

