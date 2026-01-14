Армения обязалась обеспечить упрощенный режим транзита между основной территорией Азербайджана и Нахчываном

БАКУ/Trend/ – В рамках проекта TRIPP Армения взяла на себя обязательства обеспечить упрощенный режим транзита людей, транспортных средств и грузов между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и государственного секретаря США Марко Рубио по проекту TRIPP.

«Одним из ключевых назначений «Маршрута Трампа» (TRIPP) является обеспечение транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Проект направлен на создание беспрепятственного мультимодального транзита через территорию Армении с уважением к суверенитету, территориальной целостности и юрисдикции государств, а также на укрепление регионального мира, стабильности и интеграции», – говорится в заявлении.

Также отмечается, что объединяя основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении и создавая жизненно важные связи на Транскаспийском торговом маршруте, TRIPP ожидается как проект, приносящий взаимные выгоды как для международных, так и для внутренних коммуникаций Армянской Республики.

Отметим, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление при участии Президента США. В нем предусматривается открытие транспортного коридора Зангезур («Маршрут Трампа») в рамках восстановления региональных связей. Кроме того, министры иностранных дел двух стран парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».