США берут TRIPP в аренду на 49 лет - детали проекта

БАКУ/Trend/ – Министерство иностранных дел Армении опубликовало документ, определяющий порядок реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает Trend, документ был представлен по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с государственным секретарем США Марко Рубио, состоявшейся накануне в Вашингтоне.

Отмечается, что данный документ не создает юридических обязательств ни для Армении, ни для США и носит рамочный характер.

Согласно тексту, рамка TRIPP описывает механизм запуска мультимодального транзитного сообщения, проходящего по территории Армении. Проект представлен как инфраструктурная инициатива, направленная на обеспечение беспрепятственного транзита, соединение основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и формирование важного звена Транскаспийского торгового маршрута.

В МИД отмечают, что реализация проекта основывается на принципах суверенитета, территориальной целостности и взаимности. Конечной целью указывается укрепление безопасности и экономического развития Армении и Азербайджана, а также расширение региональной торговли и транзитных возможностей между Центральной Азией, Каспийским морем и Европой.

Основные положения по реализации проекта:

Создание компании по развитию TRIPP

Планируется формирование структуры, в которой США будут владеть контрольным пакетом, при этом для Армении будут предусмотрены механизмы контроля по ключевым вопросам.

Сроки и доли участия

Рассматривается модель с правом строительства и эксплуатации сроком на 49 лет с возможностью продления ещё на 50 лет. На первоначальном этапе США предлагается доля в 74%, Армении - 26%. В случае продления срока указывается перспектива увеличения доли Армении до 49%.

Согласование структуры собственности

Любые изменения в составе акционеров и конечных бенефициарах должны предварительно согласовываться с правительствами Армении и США.

Исключительные права на инфраструктуру

Компания получит право планировать, строить, эксплуатировать и обслуживать железные и автомобильные дороги в рамках транзитных маршрутов, а также связанную с ними энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Доходы и источники финансирования

В качестве возможных источников дохода указываются платы за доступ к инфраструктуре, коммерческая деятельность вдоль маршрута, аренда и развитие недвижимости, сервисные сборы, а также доходы специализированных организаций.

Суверенитет и контроль

В отдельном разделе подчеркивается, что Армения сохраняет за собой следующие полномочия:

- законодательную, регулирующую и судебную юрисдикцию на своей территории;

- контроль за национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью;

- полномочия по таможенному и пограничному контролю, а также по сбору налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Пограничные и таможенные процедуры

Рамочное соглашение предусматривает применение модели «front-office – back-office». Частные операторы, работающие по контракту с компанией, могут выполнять клиентские функции (сбор документов, консультации, координация, обработка платежей). Однако окончательные решения по таможенному оформлению, безопасности, миграции и правоохранительному контролю остаются в компетенции государственных органов Армении. Особо подчеркивается, что передача суверенных функций не предусмотрена.

Одновременно предусматриваются планы по внедрению проверок на основе оценки рисков, цифровых систем для таможни и границы, механизмов «единого окна», пилотных проектов предварительного оформления и электронного документооборота, а также подготовка кадров при поддержке США, если будут доступны соответствующие ресурсы.

Комплексное управление границами

Армения планирует продолжить внедрение современных практик комплексного управления границами. США могут оказать техническую помощь в этом процессе, включая:

- процедуры проверок и таможенного оформления на основе оценки рисков;

- современные технологии инспекции;

- цифровые системы таможни и пограничного контроля;

- межведомственные согласованные процессы;

- развитие профессиональных навыков сотрудников государственных органов Армении.

Пилотные проекты

Армения планирует реализовать пилотные проекты для оптимизации в следующих областях:

- процедуры предварительного таможенного оформления;

- цифровой документооборот и обработка документов;

- концепция «единая остановка» на пунктах пропуска;

- оценка рисков с применением технологий;

- согласованное управление границами с соседними странами.



Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».