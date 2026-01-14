Изучаются возможности для более тесного сотрудничества с Ассоциацией банков Азербайджана - президент АБ Польши (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Доброжелательность и взаимное уважение между нашими народами создают хорошие условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей.

Об этом в интервью Trend сообщил президент Ассоциации банков Польши Тадеуш Бялек.

По его словам, устойчивое сотрудничество Ассоциации банков Польши (АБП) с Ассоциацией банков Азербайджана (AБA) началось в 2024 году.

"В ноябре 2024 года мы организовали учебный визит для азербайджанских банкиров-экспертов в сфере кибербезопасности и платежных систем.

Две недели спустя, в начале декабря 2024 года, во время визита в Польшу генерального директора AБA Юнуса Абдулова мы подписали Меморандум о сотрудничестве и развитии двусторонних связей.

В октябре 2025 года мы приняли еще одну делегацию AБA - на этот раз специалистов по розничному банкингу и банкострахованию, для которых также был организован учебный тур с индивидуально разработанной программой", - заявил он.

Президент АБП сказал, что Делегации Польской банковской ассоциации посетили Баку в 2024 и 2025 годах.

Он отметил, что в целом положительно оценивает развитие партнерства между банковскими ассоциациями Польши и Азербайджана.

Планы по обмену опытом и развитию сотрудничества между банковскими ассоциациями продолжают реализовываться

Как заявил Т.Бялек, на данный момент совместные рабочие группы или постоянные платформы для обмена опытом между двумя ассоциациями не создавались.

"Сначала необходимо глубже изучить сферу деятельности обеих ассоциаций, а также особенности функционирования банковских систем стран. Банковская система Азербайджана предлагает высококачественные платёжные услуги с использованием передовых технологических решений.

AБA также активно работает в сфере развития кадров, предлагая образовательные программы, которые обеспечивают высокий профессиональный уровень сотрудников банков-членов ассоциации. В этом году планируется организовать еще один учебный визит в Польшу для группы азербайджанских банкиров, поэтому процесс поиска путей более тесного сотрудничества будет продолжен", - отметил он.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности и противодействия финансовому мошенничеству продолжает развиваться

"В 2024 году мы принимали делегацию азербайджанских экспертов по кибербезопасности и финансовому мошенничеству. Мы представили наши методы борьбы с финансовыми преступлениями и предотвращения киберугроз.

В силу исторических обстоятельств польское банковское сообщество рано осознало необходимость централизованных решений в сфере кибербезопасности, противодействия мошенничеству и предотвращения киберпреступлений. Эти решения работают в Польше уже более шести лет. Сейчас аналогичные проекты реализуются в ряде других стран нашего региона", - добавил президент АБП.

По его словам, AБA в настоящее время также работает над проектом, связанным с централизованным обменом информацией в сфере предотвращения кибермошенничества и киберугроз.

Перспективы экономического и туристического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей

Т.Бялек отметил, что по итогам 2024 года экспорт из Польши в Азербайджан составил около 128 миллионов долларов США, а импорт из Азербайджана в Польшу - порядка 8,5 миллионов долларов.

"Это составляет менее 0,05% от общего объема польского экспорта и менее 0,01% от импорта. Безусловно, объемы торговли стабильно растут из года в год, однако текущие показатели пока остаются относительно низкими. В настоящее время подразделения торгового финансирования банков наших стран успешно справляются с обслуживанием потребностей бизнеса с обеих сторон, и мы не получаем сигналов о каких-либо серьезных проблемах", - сказал он.

Президент АБП отметил, что доброжелательность и взаимное уважение между нашими народами создают хорошие условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей.

"Благодаря красоте азербайджанской природы и традиционному гостеприимству растет туристический поток из Польши. Тесные контакты между нашими банковскими ассоциациями также будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами, что принесет пользу обеим сторонам", - заключил Т. Бялек.