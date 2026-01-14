Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9795 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1559 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9795
|AUD
|1,1384
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,115
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2437
|DKK
|0,2649
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,218
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2847
|SEK
|0,1844
|CHF
|2,1214
|ILS
|0,5398
|CAD
|1,2242
|KWD
|5,5215
|KZT
|0,3337
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5127
|MDL
|0,1005
|NOK
|0,1687
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4701
|RON
|0,3888
|RUB
|2,1559
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3195
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3215
|TRY
|0,0394
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,0678
|NZD
|0,9765