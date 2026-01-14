Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 января

Экономика Материалы 14 января 2026 09:06 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9795 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1559 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9795
AUD 1,1384
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,115
CZK 0,0817
CNY 0,2437
DKK 0,2649
GEL 0,6311
HKD 0,218
INR 0,0189
GBP 2,2847
SEK 0,1844
CHF 2,1214
ILS 0,5398
CAD 1,2242
KWD 5,5215
KZT 0,3337
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5127
MDL 0,1005
NOK 0,1687
UZS 0,0141
PKR 0,6071
PLN 0,4701
RON 0,3888
RUB 2,1559
RSD 0,0169
SGD 1,3195
SAR 0,4533
xdr 2,3215
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0678
NZD 0,9765
