Примерно 10 тысяч кандидатов в Баку будут приглашены на собеседование в рамках волонтерской программы WUF13 (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) начался этап собеседований волонтерской программы.

Как сообщает Trend, из 16 000 кандидатов, подавших заявки на участие в программе, на собеседование будут приглашены около 10 000 человек, успешно прошедших предварительный отбор. Отметим, что около 1500 заявок поступило от иностранных граждан.

Этап собеседований считается важным шагом в рамках WUF13 на пути к формированию профессиональной, ответственной и высокомотивированной команды волонтеров. Главная цель этого этапа — оценить знания и навыки кандидатов, уровень их подготовки в области коммуникации и командной работы, а также их мотивацию. Собеседования планируется проводиться поэтапно, процесс отбора будет осуществляться на основе принципов прозрачности, объективности и справедливости.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут привлечены к программе обучения, рассчитанной на январь–апрель 2026 года. Программа разработана по трем основным направлениям: общая осведомленность, разделение труда и подготовка площадок. Обучение позволит волонтерам эффективно и профессионально выполнять свои обязанности во время форума. Успешно завершившие программу обучения 2500 волонтеров будут работать на форуме по разным направлениям деятельности.

В дни форума волонтеры WUF13 будут оказывать содействие в приеме гостей и их регистрации, организации информационных услуг, организационной работе на площадках проведения сессий и выставок, координации культурных программ и других важных процессах.

Программа волонтеров призвана внести значительный вклад в развитие знаний и навыков представителей молодежи, приобретение ими международного опыта и расширение возможностей для сотрудничества в мультикультурной среде.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов пройдет на Бакинском олимпийском стадионе с 17 по 22 мая текущего года. WUF13 — это открытая для всех международная платформа, участие в форуме бесплатное. Регистрация участников WUF13 проводится с сентября прошлого года на официальном сайте Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).