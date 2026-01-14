БАКУ/Trend/ – Армения намерена предложить США 74% акций компании TRIPP Development Company.

Как говорится в опубликованном документе Министерства иностранных дел Армении, это предусмотрено соглашением о реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и благосостояния» (TRIPP) между Арменией и США, сообщает Trend.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP. Первоначально компании будет предоставлено право реализации проекта на срок 49 лет», – отмечается в документе.

Он добавил, что Армения планирует предложить США 74% акций TRIPP Development Company, а 26% оставить за собой.

В документе также отмечается, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление при участии Президента США. В нем предусматривается открытие транспортного коридора Зангезур («Маршрут Трампа») в рамках восстановления региональных связей. Кроме того, министры иностранных дел двух стран парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».