ФАО раскрыла стратегию внедрения ВИЭ в аграрном секторе Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и ФАО согласовали дорожную карту по внедрению возобновляемой энергетики в аграрном секторе для снижения зависимости от ископаемого топлива и смягчения последствий изменения климата.

Об этом Trend сообщил источник в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Дорожная карта была подготовлена в рамках программы по оценке влияния продовольственных систем на использование и восстановление земель (FOLUR) и предусматривает внедрение солнечных фотоэлектрических (PV) систем для орошения и холодного хранения, а также других энергоэффективных решений", - отметили в организации.

По словам источника, ФАО активно поддерживает инициативы, соответствующие современным и климатически устойчивым сельскохозяйственным практикам.

"ФАО реализует проект "Умное фермерство" для будущего поколения, который способствует внедрению современных и оптимизированных тепличных технологий, а также решений в области интегрированной защиты растений", - сообщил источник.

Отмечается, что проект направлен на повышение урожайности продукции и доходов фермеров при одновременном снижении использования пестицидов и воды. Источник также отметил, что климатически устойчивые технологии уже внедрены для приоритетных плодово-овощных культур.

"Параллельно ФАО оказывает поддержку в совершенствовании управления водными ресурсами за счет установки систем капельного орошения и предоставления технической помощи по корректировке параметров качества воды, включая соленость и кислотность, для более эффективного водопользования", - отметил представитель организации.

Источник добавил, что более широкое сотрудничество включает в себя техническую помощь в сфере трансграничного водного управления, а также программы по наращиванию потенциала в области ирригации.

"ФАО также способствует цифровизации аграрного сектора Узбекистана в рамках инициативы "Цифровые сёла" , которая поддерживает использование цифровых инструментов в сельской местности, включая датчики в теплицах для мониторинга и контроля температуры, влажности и влажности почвы", - сообщил источник.

По данным организации, цифровое сельское хозяйство также продвигается через такие платформы, как системы регистрации пестицидов и цифровые карты почв.

Напомним, что программа FOLUR представляет собой семилетнюю инициативу с общим бюджетом 345 млн долларов США, финансируемую Глобальным экологическим фондом и реализуемую под руководством Всемирного банка.