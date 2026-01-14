Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В село Ашыгы Оратаг Агдеринского района Азербайджана вернулась 31 семья

Общество Материалы 14 января 2026 12:02 (UTC +04:00)
В село Ашыгы Оратаг Агдеринского района Азербайджана вернулась 31 семья

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
БАКУ/Trend/ – В рамках медиа-тура началась поездка журналистов в село Ашыгы Оратаг Агдеринского района Азербайджана.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, село было освобождено от оккупации в 2023 году в результате антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана.

В селе насчитывается всего 308 индивидуальных домов. Из них 148 непригодны для проживания, 160 частично пригодны. В настоящее время после проведенных восстановительных работ введено в эксплуатацию 100 домов, в течение года планируется восстановить еще 60 домов. На первом этапе в село вернулись 31 семья (119 человек).

Также обновляется социальная инфраструктура села. Восстановлены два трансформатора и газовая линия, проложены новые линии электроснабжения, газа и связи, введен в эксплуатацию насос для воды, очищены водоемы объемом 560 кубометров и отремонтирован субартезианский колодец. Восстановлены внутрисельские дороги протяженностью 7 км, создан парк для отдыха жителей и футбольное поле.

