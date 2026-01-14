Новогодняя лотерея продолжается: почти 3 000 000 клиентов Birbank получили шанс выиграть квартиру

До завершения новогодней лотереи Birbank осталось совсем немного времени. Уже почти 3 000 000 клиентов Birbank получили возможность побороться за главный приз – квартиру, а также за тысячи других ценных подарков. Сейчас самое время воспользоваться этим шансом.

Для участия в лотерее, которая проводится в период с 17 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, достаточно совершать оплаты с помощью карт Birbank Debit, Birbank Taksit и Birbank Star.

Всего в рамках лотереи будут определены 10 000 победителей. 9 участников выиграют iPhone 17 Pro, 20 человек станут обладателями Apple Watch SE2, сорок участников получат AirPods Pro, 30 человек выиграют туристический пакет стоимостью 500 AZN, а 9 900 участников получат бонусы в различном количестве. Суперпризом станет квартира в жилом комплексе Park Lane в Sea Breeze, и обладателем этого уникального подарка станет лишь один человек.

Для участия в лотерее регистрация не требуется. Билеты по соответствующим операциям присваиваются автоматически, а клиенты могут отслеживать их в мобильном приложении Birbank в разделе «Новогодняя лотерея». Чем больше оплат, тем выше шансы на победу.

Клиенты Birbank также могут увеличить количество своих билетов, выполняя задания внутри мобильного приложения. Для этого необходимо зайти в раздел «Bizdən sizə» (От нас вам) в приложении Birbank и перейти в подраздел «Новогодняя лотерея». Там участников ждут задания, за выполнение которых начисляются дополнительные билеты. Покупки в Birmarket увеличивают количество билетов в десять раз. В лотерее могут принять участие все граждане Азербайджана старше 18 лет. Один клиент может стать победителем только один раз.

Победители будут определены 23 февраля 2026 года в ходе прямой трансляции на официальных страницах Birbank в социальных сетях методом случайного выбора.

Подробная информация доступна по ссылке: www HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr". HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr"b HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr"- HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr"b HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr". HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr"az HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr"/ HYPERLINK "https://www.b-b.az/nylpr"nylpr.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт Birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.