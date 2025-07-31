Президент SOCAR провёл встречу с руководством японской корпорации ITOCHU

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем японско-азербайджанского экономического комитета, главным операционным директором японской корпорации ITOCHU Тецуя Ямадой.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи были подчеркнуты прочные и плодотворные связи, сложившиеся между SOCAR и ITOCHU Corporation за последние годы. Стороны с удовлетворением отметили успешное партнёрство в нефтехимической отрасли, а также участие ITOCHU в региональных и глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему заседанию Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией. Стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в таких направлениях, как разработка нефтяных месторождений, проекты в области возобновляемой энергетики, внедрение передовых технологических решений в промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес.