Назван объем инвестиций из иностранных источников в основной капитал Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2025 года объём инвестиций из иностранных финансовых источников, направленных в основной капитал страны, составил 2,003 миллиарда манатов.

Согласно информации, предоставленной Trend Государственным комитетом по статистике Азербайджана, это на 470,7 миллиона манатов (или 30,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объёма инвестиций из-за рубежа 1,403 миллиарда манатов было вложено в нефтегазовый сектор, а 600 миллионов манатов — в ненефтегазовый. В сравнении с первыми шестью месяцами 2024 года вложения в нефтегазовый сектор выросли на 5,8%, а в ненефтегазовый — увеличились в 2,6 раза.

В целом за отчётный период на развитие экономики и социальной сферы Азербайджана из всех источников финансирования в основной капитал было инвестировано 8,073 миллиарда манатов, что на 0,5% меньше по сравнению с январём–июнем 2024 года.

Объём инвестиций в нефтегазовый сектор снизился на 23,8%, в ненефтегазовый сектор - вырос на 13,5%.

Из общего объёма капитальных вложений 4,067 миллиарда манатов (50,4%) было направлено в производственный сектор, 2,672 миллиарда манатов (33,1%) — в сферу услуг, и 1,333 миллиарда манатов (16,5%) — в жилищное строительство.