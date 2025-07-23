Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Депозитные аукционы минфина способствуют улучшению ликвидности банковского сектора – ЦБ Азербайджана

Экономика Материалы 23 июля 2025 10:27 (UTC +04:00)
Депозитные аукционы минфина способствуют улучшению ликвидности банковского сектора – ЦБ Азербайджана

Читайте Trend в

Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
Все материалы

БАКУ /Trend/ – С апреля текущего года депозитные аукционы, проводимые министерством финансов Азербайджана для размещения свободных остатков единого казначейского счёта, продолжают оказывать положительное влияние на ликвидность банковского сектора.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в этих условиях регулятор нацелен на стерилизацию значительной части избыточной ликвидности с помощью недельных операций, приблизив ставку Азербайджанского интербанковского рынка (AZIR) к уровню учетной ставки.

Активность на денежном рынке остаётся высокой: за шесть месяцев 2025 года объём сделок на необеспеченном рынке вырос на 26%, а их количество – на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что решением Правления ЦБА все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта: учетная ставка установлена на уровне 7%, нижняя граница – 6%, верхняя граница – 8%.

Данное решение было принято с учётом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и её сопоставления с целевым диапазоном (4±2%), последних глобальных экономических тенденций, внутренней макроэкономической ситуации, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также трансмиссионного эффекта монетарной политики.

Лента

Лента новостей

Читать все новости