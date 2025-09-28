В Баку состоится вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения видного композитора Хайяма Мирзазаде

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 3 октября в 19:00 состоится торжественный концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Trend Life/

На сцене прозвучат произведения маэстро в исполнении Государственного симфонического оркестра Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова.

В концертной программе - поэма Самеда Вургуна "Иллюстрации" и Симфония №2 "Триптих".

Творчество Хайяма Мирзазаде занимает особое место в истории азербайджанской музыки. Его произведения отличаются глубиной, философской наполненностью и тонким художественным вкусом, а также являются важной частью культурного наследия страны. Вечер станет значимым событием в культурной жизни Баку и предоставит слушателям возможность вновь прикоснуться к богатому музыкальному миру композитора, чьё творчество продолжает вдохновлять поколения.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

