Болгария на WUF13: жильё — ключевой элемент устойчивого городского развития

БАКУ /Trend/ — Жилищный сектор должен находиться в центре городского развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов в ходе круглого стола министров, проходящего в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Он отметил, что Болгария внедряет стратегические документы и интегрированные подходы к планированию в сфере городского и регионального развития, усиливая координацию городской политики.

«Основная цель заключается в устойчивой реинтеграции городской среды и улучшении условий жизни населения. Болгария, в частности, реализует программы модернизации жилых зданий через меры по повышению энергоэффективности», — подчеркнул он.

По его словам, в стране уже обновлено около 2 тысяч многоквартирных жилых домов в рамках национальной программы энергоэффективности, что охватывает порядка 130 тысяч квартир.

Посол добавил, что в настоящее время реализуются дополнительные проекты в рамках Национального плана восстановления и устойчивости, демонстрирующие важную роль инвестиций в жилищный сектор для городской трансформации и социальной устойчивости.

Он также отметил, что Болгария продолжает сталкиваться с проблемами энергетической бедности и доступности жилья, в связи с чем разрабатываются долгосрочные политические решения.

«В ближайшей перспективе ключевыми приоритетами являются выборочная модернизация зданий с устойчивыми механизмами финансирования, интеграция доступного жилья в центр городской политики, усиление связи между жилищной сферой и городским планированием, а также повышение потенциала местного управления», — заявил Руслан Стоянов.

Он подчеркнул, что для достижения целей Нового городского плана жилищная политика должна занимать важное место в глобальной повестке как ключевой элемент социальной устойчивости, экономического развития и адаптации к изменению климата.