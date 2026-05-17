В рамках WUF13 проходит Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход".

Как сообщает Trend, в ходе сессии участники обсуждают как местные лидеры могут переосмыслить многосторонний подход для обеспечения жильем и создания устойчивых сообществ.

На панельной дискуссии рассматриваются вопросы:

Как местные и региональные органы власти могут усилить свой коллективный голос для формирования нового многостороннего подхода и ускорения реализации Новой городской повестки дня и ЦУР после 2030 года?

Какие многоуровневые реформы управления и партнерства необходимы для более эффективной интеграции глобальных обязательств (например, «Пакт о будущем», ЦУР 11) с местными действиями, ориентированными на конкретные территории?

Как можно масштабировать инновационные подходы к финансированию, местным государственным услугам и решениям, инициированным сообществами, для обеспечения адекватного жилья для всех и инклюзивной, устойчивой и сбалансированной трансформации городов?

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая 2026 года в рамках сотрудничества программы ООН-ХАБИТАТ и правительства Азербайджана. В форуме принимают участие представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академического сообщества, а также международные организации из разных стран.

Новость обновляется