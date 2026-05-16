В Баку проходит II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ

БАКУ/ Trend/ - В Баку при организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и партнерстве Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) начал работу II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ.

Как сообщает Trend, в форуме, проходящем в рамках "Бакинской недели градостроительства", участвуют представители гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии.

Кроме того, в рамках мероприятия впервые состоятся I Форумы сотрудничества НПО Азербайджана и Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана, Азербайджана и Северного Кипра.

Напомним, что I Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ прошел 23–26 ноября 2025 года в Баку и Нахчыване.

