Назван объем инвестиций в запуск СЭС в иранской провинции Зенджан

БАКУ /Trend/ - На строительство солнечной электростанции, введенной в эксплуатацию в районе Абхар провинции Зенджан на западе Ирана, было израсходовано 5,4 триллиона риалов (около 4,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, сегодня в районе Абхар провинции Зенджан состоялось мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию солнечной электростанции. В нем приняли участие заместитель министра энергетики Ирана, председатель Организации по возобновляемой энергии и энергоэффективности Мохсен Тарзталаб и другие официальные лица.

Данная станция построена на площади 12 гектаров и обладает мощностью 9 мегаватт.

Выступая на мероприятии, заместитель министра энергетики Ирана Мохсен Тарзталаб сообщил, что в настоящее время в стране строится 914 солнечных электростанций. С вводом этих станций в эксплуатацию будет сделан важный шаг в направлении увеличения потенциала "зеленой" энергетики. Таким образом, ожидается, что к 22 июня потенциал производства электроэнергии за счет возобновляемых источников в стране вырастет до 7 тысяч мегаватт.

По его словам, все станции, построенные на инвестиции Национального фонда развития, будут переданы частному сектору на соответствующих условиях.

Отметим, что на данный момент потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в Иране превысил 4 тысячи мегаватт.