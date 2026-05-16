В Астане запустили систему легкорельсового транспорта

АСТАНА /Trend/ - Президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу Astana LRT.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Акорду.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в рамках запуска LRT создана специализированная диспетчерская служба легкорельсового транспорта. В мониторинге и регулировании общественного транспорта Астаны задействован 21 специалист.

Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 поездов (4 будут в резерве) в беспилотном режиме.

Процессы управления, ускорения, торможения, а также открытия дверей, и работа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.

Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту займет около 40 минут при средней скорости движения 50–60 км/ч. Интервал движения составит 5-6 минут.