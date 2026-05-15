Азербайджанская диаспора в Туркестане развивает культурные проекты — Рамиля Мустафаева (ФОТО)

ТУРКЕСТАН /Trend/ - В казахстанском городе Туркестан проживают 25 тысяч азербайджанцев и действует Карабахский культурный центр, сохраняющий национальную культуру.

Об этом Trend сказала руководитель Карабахского культурного центра Рамиля Мустафаева.

По её словам, культурный центр действует с 2018 года.

«Здесь открыты воскресные школы, школы танцев. Конечно, хочу выразить благодарность казахстанскому народу, который поддерживает нас во всём этом. Моя главная цель, основная работа — представлять Казахстан в Азербайджане, а Азербайджан — в Казахстане. Для меня это большая гордость», — сказала Р. Мустафаева.

Она отметила, что в 2024 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл в городе Туркестан Дом дружбы. Для Карабахского культурного центра был выделен специальный большой кабинет.

Р. Мустафаева сообщила, что здесь встречают гостей, приезжающих в Туркестан: «Проводятся крупные форумы, мероприятия и заседания. В университете имени Ходжи Ахмеда Ясави обучаются более пятидесяти студентов из Азербайджана. Центр также принимает крупные заседания и молодёжные форумы. В прошлом году здесь на высоком уровне прошёл большой форум тюркского мира, и приезжающие сюда гости в первую очередь восхищаются азербайджанской культурой».