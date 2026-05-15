Глубокое изучение сейсморисков в градостроительной политике имеет особое значение - замминистра

БАКУ /Trend/ - Глубокое изучение сейсмических рисков в градостроительной политике имеет особое значение.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Джабраил Ханларов на конференции на тему «Новые подходы к оценке сейсмической опасности и риска в градостроительстве».

По его словам, оценка сейсмической опасности - это не только область научных исследований, но и вопрос, непосредственно связанный с благосостоянием населения и государственной безопасностью.

"Повышение сейсмической устойчивости строительных объектов, принятие научно обоснованных решений имеют в этом отношении особое значение. Поскольку понятие сейсмического риска выходит за государственные границы и охватывает целый регион, важен также обмен информацией и опытом между государствами региона. Особое внимание уделяется работам по сейсмическому микрорайонированию и международному сотрудничеству. Соответствующими структурами министерства по чрезвычайным ситуациям, Республиканским центром сейсмологической службы совместно с японскими специалистами проводится важная работа по подготовке сейсмических карт для зоны Сумгайыт-Абшерон», - сказал Д. Ханларов.