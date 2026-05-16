Производство сельскохозяйственной продукции в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) производство сельскохозяйственной продукции в Иране увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Как сообщает Trend, об этом на брифинге о текущем состоянии производства сельхозпродукции заявил замминистра сельского хозяйства Ирана Маджид Анджафи.

По его словам, в прошлом году в Иране было выращено 139 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, в то время как в предыдущем году производство в стране составило 130 миллионов тонн.

Анджафи отметил, что при этом прошлый год был одним из самых тяжелых для сельского хозяйства страны за последние 50 лет. Так, трудности усугубили сильная засуха, нехватка электроэнергии и сокращение объема воды для аграрного сектора. В прошлом году объем воды, выделенной для нужд сельского хозяйства, составил 50 миллиардов кубометров, тогда как годом ранее этот показатель составлял 77 миллиардов кубометров.

Он сообщил, что согласно результатам четырехлетнего исследования 5,7 тысячи образцов посевной и плодовой продукции, проведенного исследовательскими институтами страны, объем продукции с несоответствующим норме остаточным содержанием нитратов составил менее 1%. Это свидетельствует о высоком качестве выращиваемой в стране продукции.

Замминистра добавил, что в текущем году (21 марта 2026 г. – 20 марта 2027 г.) в стране ожидается сбор минимум 13,5 миллиона тонн пшеницы. Около 10 миллионов тонн из этого объема будет закуплено государством в рамках гарантированных закупок.

Анджафи отметил, что в то же время в стране ожидается сбор около 3 миллионов тонн ячменя, что означает рост на 1 миллион тонн по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что производство сельскохозяйственной продукции в Иране составляет в среднем 130 миллионов тонн в год.