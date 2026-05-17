В рамках WUF13 состоялась министерская встреча, посвященная Новой городской повестке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, состоялась министерская встреча, посвященная Новой городской повестке (New Urban Agenda, NUA).

Как сообщает Trend, в ходе встречи стороны оценили прогресс, достигнутый на промежуточном этапе реализации Новой городской повестки, охватывающей период 2016–2036 годов, обсудили существующие проблемы, а также рассмотрели пути ускорения реализации поставленных задач до 2036 года.

Министерская встреча рассматривается как важная платформа в преддверии Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (HLPF), который состоится в 2026 году, а также обзорного процесса Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание в рамках мероприятия было уделено вопросам жилья как одному из ключевых направлений устойчивого городского развития.

Обсуждения касались трех основных направлений Новой городской повестки — социальной инклюзивности и сокращения бедности, повышения общего благосостояния и экологической устойчивости. В выступлениях было подчеркнуто, что жилье является не только фундаментальным правом человека, но и одним из ключевых факторов расширения экономических возможностей, повышения устойчивости городов и усиления климатических действий.

В рамках мероприятия прошли тематические панельные дискуссии высокого уровня. Участники обсудили роль жилья в обеспечении социальной инклюзивности и сокращении бедности, его влияние на повышение благосостояния и расширение экономических возможностей, а также значение для экологически устойчивого и климатически устойчивого развития городов.

Министры и другие участники поделились успешным опытом, обсудили инновационные политические и финансовые механизмы, а также обменялись мнениями по вопросам укрепления многоуровневых моделей управления.

В ходе встречи было подчеркнута важность расширения политических обязательств по реализации Новой городской повестки, продвижение жилищной политики как центрального элемента устойчивого городского развития и формирование новых подходов для ускорения реализации целей до 2036 года.

Результаты мероприятия будут отражены в итоговом документе председателя встречи. Документ также внесет вклад в промежуточный обзор реализации Новой городской повестки, обсуждения HLPF 2026, а также инициативу Baku Call to Action — один из ключевых итоговых документов WUF13.