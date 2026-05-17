В реализации Новой городской повестки необходимы более решительные шаги - Анаклаудия Россбах на WUF13

БАКУ /Trend/ — В реализации Новой городской повестки (New Urban Agenda) необходимы более быстрые и решительные шаги.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на министерской встрече, посвященной Новой городской повестке, в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

В своем выступлении она поблагодарила правительство Азербайджана и организаторов мероприятия, подчеркнув, что 2026 год является важным этапом в реализации Новой городской повестки.

«Этот год — не только год отчетности, но и год определения новых подходов. Мы должны понять, какие меры дают результат, в каких направлениях мы отстаем и что необходимо делать иначе», — отметила она.

Глава UN-Habitat подчеркнула, что Новая городская повестка остается ключевой глобальной рамочной основой для устойчивого развития населенных пунктов и городов. По ее словам, города являются не только местом концентрации проблем, но и основной платформой для внедрения масштабных решений.

А.Россбах отметила, что за последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс: «Около 160 стран приняли или разрабатывают национальные городские политики. Более двух третей стран утвердили национальные жилищные стратегии, а сотни городов представили добровольные местные обзоры».

По ее словам, городская повестка все чаще интегрируется в климатическую политику: «Доля национальных климатических обязательств, включающих городские компоненты, выросла с 49% в 2021 году до 80% в 2025 году. Однако реализация Новой городской повестки по-прежнему остается неравномерной и во многих случаях недостаточно быстрой».

«Часто обязательства не трансформируются в устойчивые инвестиции, реальные результаты на местном уровне и измеримые изменения в жизни людей», — подчеркнула она.

Россбах также отметила, что жилищный вопрос остается одной из наиболее острых глобальных проблем. По ее словам, более 1 млрд человек в мире проживают в трущобах или неформальных поселениях.

Она добавила, что проблема доступности жилья усугубляется как в развитых, так и в развивающихся странах. Люди, живущие в ненадлежащих условиях, в наибольшей степени подвержены климатическим рискам, включая наводнения, тепловые волны и оползни. Кроме того, за последние два десятилетия в более чем 80% городов зафиксирован значительный рост температуры.

Глава UN-Habitat подчеркнула, что к жилищной политике нельзя подходить только как к строительному вопросу.

«Эта сфера напрямую связана с земельной политикой, инфраструктурой, финансированием, управлением, климатическими действиями и правами человека», — заявила она.

А.Россбах отметила, что предстоящее десятилетие должно стать периодом масштабной реализации, особенно в части инклюзивной жилищной политики для жителей неформальных поселений и людей, находящихся под риском бездомности.

Она также подчеркнула важность интеграции жилищной политики с вопросами земли, транспорта, занятости, общественных пространств и базовых услуг.

В завершение выступления Россбах заявила, что UN-Habitat готова поддерживать государства-члены, местные и региональные органы власти, а также партнеров в реализации этих задач.