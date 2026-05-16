IV Бакинские дни современной музыки – программа (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - При поддержке Министерства науки и образования Азербайджана и Министерства культуры Азербайджана, а также по инициативе Бакинского общества современной музыки, с 18 по 24 мая пройдет IV Фестиваль "Бакинские дни современной музыки", сообщили Trend Life организаторы.

В очередной раз на одной площадке соберутся местные и зарубежные композиторы и исполнители, работающие в жанре современной академической музыки. Цель фестиваля в этом году - укрепление позиции Азербайджана на международной сцене современной музыки.

В рамках фестиваля прозвучат произведения композиторов XX–XXI веков, включённые в фестивальную программу. Их исполнят как местные музыкальные коллективы - оркестр Cadenza, ансамбль BCMS и солисты, так и признанные ансамбли современной музыки, среди которых Catinblack и C2E2 Ensemble. В фестивале также примут участие приглашённые исполнители и лекторы из разных стран, в числе которых Szilard Benes, Aleksey Potapov, Rachel Walker и другие.

Программа фестиваля будет состоять из утренних, дневных и вечерних сессий и будет открыта для широкой публики. Концерты, лекции и воркшопы состоятся в ведущих концертных и музейных залах Баку, в том числе в Международном центре мугама, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Доме-музее Кара Караева, Музейном центре.

Программа охватывает около 40 музыкальных произведений, включая мировые премьеры. Некоторые из них были написаны специально по заказу фестиваля.

В последний день фестиваля по традиции состоится показ фильма об одном из наиболее авторитетных мировых композиторов - Morton Feldman, подготовленного с субтитрами на азербайджанском языке. Для участия в данном мероприятии требуется предварительная регистрация (количество мест ограничено).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля и в соцсетях:

https://www.facebook.com/share/19pjYkf4fN/

https://www.instagram.com/baku.contemporary.music.soc?igsh=ZWRieXg0eXR2M3E5

https://bakucontemporarymusic.my.canva.site/?fbclid=PAQ0xDSwKPCAZleHRuA2FlbQIxMQABp0wobAzZjahHRABhgSVOh1HIUZmoJvNV4QClZ--CSm8U0EtSrAduLmYyXkvp_aem_51AnGlINOLRPHaGcMdLNTA

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!



