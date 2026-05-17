Устойчивые города и сейсмостойкая инфраструктура являются приоритетом - представитель Японии на WUF13

БАКУ /Trend/ — Устойчивые города и сейсмостойкая инфраструктура являются приоритетом.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Японии Сиоми Хидэюки на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Японский представитель отметил, что страна в рамках развития инфраструктуры расширяет применение сейсмостойких строительных стандартов, повышая общую устойчивость зданий. Он подчеркнул, что в районах, пострадавших от крупных разрушений, восстановление осуществляется по принципу Build Back Better.

По его словам, Япония укрепляет транспортную и сетевую инфраструктуру в рамках политики устойчивого городского развития и национального территориального планирования, а также способствует привлечению к регионам творческих и профессиональных кадров.

Он отметил, что Япония делится своим опытом в сфере решения жилищных проблем и городского развития в сотрудничестве с ООН и международными партнерами.

Представитель Японии подчеркнул, что страна продолжит обмен знаниями и практиками в области снижения рисков бедствий, посткатастрофического восстановления, устойчивого градостроительства и обеспечения доступного жилья.

Он также отметил важность создания открытых платформ для эффективной реализации этих инициатив и заявил, что Япония продолжает сотрудничество с ООН в данном направлении.

В завершение он сообщил, что Япония примет у себя международное мероприятие «Green Episode 2027» в Йокогаме в следующем году.