Объем перевозок через иранский погранично-пропускной пункт Серахс вырос

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 – 20 марта 2026) объем грузов, обмен которыми производился через погранично-пропускной пункт района Серахс, расположенного на северо-востоке Ирана в провинции Хорасан-Резави, с Туркменистаном, вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 – 20 марта 2025).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил губернатор иранского района Серахс Меджид Бейки.

По его словам, за отчетный период через погранично-пропускной пункт Серахса было перевезено 4,8 миллиона тонн грузов в рамках импортных, экспортных и транзитных операций.

Бейки отметил, что стоимость этих грузов составила составила 6,6 миллиарда долларов.

Он также сообщил, что из общего объема 470 тысяч тонн пришлось на импорт, 1,7 миллиона тонн - на экспорт и 2,5 миллиона тонн - на транзитные перевозки.

Губернатор Серахса добавил, что для указанных целей грузы перевозились поездами и грузовыми автомобилями.

Отметим, что погранично-пропускной пункт Серахс в провинции Хорасан-Резави расположен на границе с Туркменистаном и является одним из ключевых узлов внешней торговли Ирана, особенно в транзите через страны Центральной Азии.