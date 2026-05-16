Между Азербайджаном и UN-Habitat подписано Письмо о намерениях

16 мая 2026 15:05 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ — Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) подписали Письмо о намерениях с целью сотрудничества в совместной разработке операционного руководства по проведению сессий Всемирного форума городов, которые состоятся в будущем на основе Бакинских стандартов 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась после приема Президентом Ильхамом Алиевым 16 мая исполнительного директора Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклавдии Россбах.

Документ, призванный поддержать процесс принятия решений сторонами, которые будут принимать будущие сессии, основывается на успешном этапе подготовки WUF13, который пройдет в Баку, для оперативной эффективности последующих мероприятий.

