В Азербайджане будут обновлены учебные планы по профобразованию

БАКУ /Trend/ - В учебные планы (куррикулумы) по профессиональному образованию будут включены такие современные направления, как искусственный интеллект и «зеленая энергия».

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Плане мероприятий по усилению потенциала системы профессионального образования в Азербайджанской Республике.

Реализация мероприятий в связи с этим поручена министерству науки и образования. Министерство труда и социальной защиты населения, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики также будут принимать активное участие в этом процессе.