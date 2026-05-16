ВТО отмечает усиление внимания Таджикистана к аграрному сектору (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Таджикистан усиливает фокус на сельском хозяйстве и санитарных стандартах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщили Trend в ВТО.

Представитель организации отметил, что техническая помощь ВТО определяется спросом, а страны-бенефициары, включая Таджикистан, самостоятельно определяют приоритеты для наращивания потенциала через регулярные консультации и оценку потребностей Секретариатом ВТО в рамках двухгодичного планирования.

"В этом контексте Таджикистан выделил аграрный сектор как один из ключевых приоритетов, учитывая его роль в обеспечении продовольственной безопасности и сокращении бедности в соответствии с ЦУР 1 и ЦУР 2", - отметил представитель организации.

В ВТО подчеркнули, что страна реализует сельскохозяйственные программы в рамках своих обязательств и уделяет особое внимание повышению производительности и качества продукции.

"Дополнительно приоритетом является обучение по Соглашению ВТО по сельскому хозяйству и Соглашению по санитарным и фитосанитарным мерам, что направлено на укрепление стандартов безопасности и повышение конкурентоспособности аграрного сектора", - добавили в организации.

