Азербайджан продемонстрировал высокий профессионализм в организации WUF13 - UN-Habitat (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Азербайджан продемонстрировал высокий профессионализм в организации 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом сказал Trend секретарь руководящих органов и глава протокольного отдела Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Ульф Бьорнхольм в кулуарах проходящего в Баку WUF13.

По его словам, форум демонстрирует высокий международный авторитет Азербайджана.

«Азербайджан продемонстрировал высокий профессионализм в организации форума. Форум организован на фантастическом уровне. Созданная инфраструктура, техническая подготовка и общая организация соответствуют очень высокому профессиональному уровню. Мероприятие производит огромное впечатление как с технической, так и с содержательной точки зрения. Я многое узнал об Азербайджане и, исходя из того, что увидел до сих пор, могу сказать, что это великолепное мероприятие», — подчеркнул он.

У.Бьорнхольм отметил, что форум является важной платформой прежде всего для сотрудничества, обмена опытом и знаниями, а не только для проведения переговоров.

«Главная цель здесь — обмен опытом между странами, возможность учиться друг у друга и делиться достигнутыми результатами. Сегодня в мире существует большая потребность в том, чтобы перенимать лучший опыт друг друга», — отметил представитель UN-Habitat.

Он добавил, что в WUF13 примут участие тысячи представителей различных стран мира, включая министров, глав государств, мэров, парламентариев и представителей гражданского общества.

«Зарегистрировано более 40 тысяч участников. В рамках форума тысячи людей соберутся вместе, будут обмениваться мнениями, а также появятся новые возможности для сотрудничества. Считаю, что мероприятие запомнится очень успешными результатами», — добавил У.Бьорнхольм.