Стартовало “Королевское Виндзорское конное шоу – 2026” (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 мая в Соединённом Королевстве традиционно стартовало “Королевское Виндзорское конное шоу – 2026”.

Об этом сообщили Trend в Федерации конного спорта Азербайджанской Республики.

На этом традиционном мероприятии, проходящем в Великобритании, наша страна впервые представлена большой делегацией из 150 человек при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджанской Республики.

В одном из самых грандиозных выступлений этого года, шоу-композиции “Azerbaijan – Land of Fire” (“Азербайджан – Страна Огней”), были продемонстрированы карабахские скакуны, отличающиеся своей красотой, изящные азербайджанские танцы, великолепная национальная музыка и выступления оркестра.

Танцевальный ансамбль и конный отряд Государственной пограничной службы с 23 карабахскими скакунами в очередной раз на высоком уровне представили нашу страну, завоевав большие симпатии зрителей.

Руководитель шоу-композиции – заслуженная артистка Гёвхар Гасанзаде, режиссёр-постановщик и хореограф – сотрудник Государственной пограничной службы заслуженный артист Фарид Ибрагимов, тренер конного отряда – главный инструктор Имран Ахмедли, главный дирижёр Показательного военного оркестра – заслуженный артист Самед Векилов.

Зрителям была представлена красочная и эмоциональная композиция, созданная на основе восхитительной музыки оперетты “Аршин мал алан”, которая считается жемчужиной классической азербайджанской музыки, одним из бессмертных шедевров основоположника профессиональной азербайджанской музыки, гениального композитора Узеира Гаджибейли. Эта композиция ещё раз ярко продемонстрировала богатство и изящество нашей национальной музыки.

Присутствовавший на мероприятии Король Карл III тепло встретил азербайджанскую делегацию и с большим интересом наблюдал за шоу-композицией “Azerbaijan – Land of Fire”.

Образы главных героев в оперетте были воплощены с большим мастерством и высоким профессионализмом. Образ Гюльчохры исполнили заслуженная артистка Афаг Аббасова и солистка Фатима Джафарзаде, образ Аскера – заслуженный артист Турал Агасиев и солист Фахри Кязым Ниджат, а образ Вели – Рауф Зейналов. Продемонстрированное ими высокое актёрское мастерство, особый дух, который они привнесли в образы, и их эмоциональные выступления были встречены зрителями с большой симпатией и аплодисментами.

Отметим, что выступления нашей делегации продолжатся до 17 мая, а сегодня состоится выступление команды по поло “Land of Fire”.