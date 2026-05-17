WUF14 состоится в Мехико

БАКУ/Trend/- 14-я сессия Всемирного городского форума пройдет в Мехико

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала мэр Мехико Клара Бругада на WUF13 в Баку.

Она отметила, что Мехико обладает богатым историческим наследием: «В этом смысле наши люди являются ценным источником идей по этой теме».

Клара Бругада отметила, что представители более чем 100 стран обсудили важнейшую для будущего человечества тему в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума.

Она подчеркнула, что WUF13 является стратегическим пространство для совместного построения городского будущего человечества.

«Наше послание заключается в том, что мы создаем движение, с помощью которого мы действуем с учетом местных особенностей, решаем проблемы, требующие прагматической срочности для крупных городов, а также изучаем и разрабатываем механизм»,- сказала мэр города Мехико.