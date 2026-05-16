В Баку состоялся концерт, посвящённый Дню Европы (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялась концертная программа, посвящённая Дню Европы. Этот знаменательный день ежегодно отмечается 9 мая с 1950 года с целью укрепления мира на европейском континенте. Проведение мероприятия именно в детской филармонии было неслучайным, ведь дети всегда являются символом мира, надежды и будущего, сообщает Trend Life

Организаторами концерта выступили Азербайджанская государственная детская филармония, кластер EUNIC Azerbaijan под председательством Литовской Республики, а также Украинский центр в Баку.

На открытии директор филармонии, пианистка Саида Тагизаде рассказала о значении мероприятия, объединяющей силу музыки и роль юных талантов в развитии международных культурных связей. Главная цель - развитие межкультурного диалога и творческого сотрудничества посредством исполнения произведений европейской и азербайджанской музыки молодыми азербайджанскими музыкантами.

Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс подчеркнул важную роль подобных проектов в укреплении дружбы, мира и культурного сотрудничества между странами. Представитель посольства Украины Эмир Рустамов поблагодарил организаторов мероприятия и отметил значимость культурных связей между Украиной и Азербайджаном.

В концерте приняли участие 14 талантливых солистов детской филармонии. Молодые исполнители завоевали симпатии зрителей сценической культурой и искренней любовью к музыке. Каждый из них предстал на сцене не только как исполнитель, но и как настоящий артист, способный передать публике эмоции и настроение произведений. Уверенные выступления юных музыкантов, тонкие интерпретации и индивидуальный подход к произведениям создали особую атмосферу вечера.

В программе прозвучали произведения европейских композиторов - Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси и Феликса Мендельсона, а также азербайджанских композиторов Арифа Меликова, Васифа Адыгезалова и Хайяма Мирзазаде.

Исполненные юными солистами произведения вновь продемонстрировали, что музыка не знает границ и способна объединять разные культуры на одной сцене.

