В Джебраил и Ходжалы направились очередные группы семей бывших вынужденных переселенцев

АГДАМ /Trend/ — Очередные караваны переселенцев отправились в село Шукюрбейли Джебраильского района, а также в села Бадара, Тязябина, Ханъюрду, Ханабад, Баллыджа и Дашбулаг Ходжалинского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, возвращающиеся в родные края — это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые временно проживали в различных регионах республики, главным образом в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Шукюрбейли Джебраильского района переселяются 18 семей — 77 человек. В село Бадара Ходжалинского района отправлены 10 семей — 33 человека, в село Тязябина — 10 семей (60 человек), в село Ханабад — 9 семей (33 человека), в село Баллыджа — 4 семьи (22 человека), в село Ханъюрду — 4 семьи (18 человек), а в село Дашбулаг — 4 семьи (13 человек).