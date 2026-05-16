"Карабах" и "Туран Товуз" обеспечили себе путевки в еврокубки

БАКУ /Trend/ - Состоялись еще два матча XXXII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Trend, «Карабах» одержал победу над «Имишли» со счетом 3:0, а «Шамахы» победил «Туран Товуз» со счетом 3:2.
По итогам этих встреч клуб из Агдама занял 2-е место с 66 очками, представитель Товуза — 3-е место с 59 очками, одноименная команда из Шамахы — 8-е место с 38 очками, а "Имишли" — 9-е место с 33 очками.
Таким образом, «Карабах» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы УЕФА, а «Туран Товуз» — в Лиге конференций.
Отметим, что в предыдущих матчах XXXII тура "Габала" обыграла "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Араз-Нахчиван" победил "Кяпяз" со счетом 2:0. Тур завершится 17 мая.